Camille Cerf en larmes pendant une épreuve de police

C’est une épreuve très impressionnante à laquelle nos six touristes ont dû se confronter. Ils ont été la proie de deux chiens. Les deux moins rapides lors de la course se sont fait croquer, et c’est Denitsa Ikonomova et Camille Cerf qui en ont fait les frais. Mais pour la Miss France 2015 l’émotion est trop forte et elle craque. « Ca m’a tétanisé ! J’ai eu très peur pour moi et quand j’ai vu le chien qui ne lâchait pas Denitsa ça m’a fait encore plus peur. Ça m’a choqué ». Ces chiens d’interventions travaillent en patrouille et attrapent des malfaiteurs armés. – Extrait des Touristes : Mission école de police, diffusée vendredi 9 août 2019.