Les Touristes, Mission Cascadeurs (Partie 1)

Avec Booder, Cartman, Camille Cerf, Claude Dartois, Lola Dubini, Florent PeyreAprès le Zoo, la haute-montagne, la police et les Sapeurs-pompiers, voici le 5ème volet des Touristes !Pour cette nouvelle édition, nos bras-cassés sont en immersion dans une école de prestige : l'école de cascades Action Training Production, première école européenne, mondialement reconnue, fondée et pilotée par Louis-marc Marty. 3 jours et 2 nuits d'immersion inédites qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Arrivés en touristes comme à leur habitude, ils se sont pris à cet univers cinématographique, au jeu de l'acting, devenant des doublures de choc. Un univers passionnant, technique et très éprouvant.Une nouvelle fois, nos Touristes ont dû se surpasser et braver leurs peurs.Soumis à de rudes épreuves : immolation par le feu, techniques de chutes, projections arrière par câble, chorégraphies de combat, saut dans le vide…ils ont dû se plier aux règles strictes de sécurité et à l'exigence de leur instructeur.Mais comme un touriste reste toujours un touriste, ce séjour hors norme nous réserve beaucoup d'émotions fortes mais aussi beaucoup de rires. Les Touristes, Mission Cascadeurs (Partie 1)