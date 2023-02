Les Touristes, Mission Gendarmerie (Partie 1)

Pour cette nouvelle édition, Arthur a convié « Les Touristes » pour une mission à hauts risques ! Ils ont rendez-vous au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie, à Saint Astier en Dordogne. Pendant trois jours et deux nuits, Titoff, Iris Mittenaere, Cartman, Camille Cerf, Baptiste Giabiconi et Julien Arruti vont suivre un entraînement intensif et exigeant dans ce centre où tous les gendarmes passent au moins une fois dans leur carrière. Tout au long de leur immersion, ils devront respecter la rigueur et la discipline de cette institution, sous le regard intransigeant de leurs formateurs. Ils ne leur laisseront rien passer ! Les Touristes, Mission Gendarmerie (Partie 1)