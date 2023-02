Les Touristes, Mission Pompiers (Partie 1)

Immersion chez les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour nos six "touristes" : Camille Lellouche, Camille Cerf, Artus, Booder, Jarry et Cartman ! Entre dépassement de soi, fous rires et émotions, ne manquez pas leurs nouvelles aventures ! Pour Arthur, l’objectif est clair : "Faire de ces bras cassés de vrais pompiers" ! Pour cela, ils devront se surpasser et repousser leurs limites pour remplir les missions qui leur seront proposées. Plongés dans l’univers de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d’Aix-en-Provence et du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, ils devront rester soudés pour avancer mais aussi apprendre à se soumettre à l’autorité et respecter une discipline de fer dictée par les officiers. Pendant trois jours et deux nuits, les touristes seront confrontés à différents exercices du quotidien des pompiers : éteindre des feux domestiques et des feux de forêts, monter à la grande échelle ou répéter les gestes qui sauvent. Autant d’épreuves qui vont leur montrer la réalité intense et physique du quotidien de ces héros de tous les jours. Pour progresser ensemble, ils devront apprendre à faire équipe et endosser les valeurs de courage et d’entraide des pompiers. Ce séjour de nos touristes chez les pompiers promet de beaux fous rires, mais aussi des rencontres fortes en émotions ! Quelle personnalité parviendra à surpasser ses peurs et à remporter le plus d’épreuves ? Qui donnera son nom pendant une année au centre de formation des pompiers ? Les Touristes, Mission Pompiers (Partie 1)