Après leur dernière immersion en plein cœur d’un lycée agricole en Haute-Savoie, les Touristes enfilent cette fois-ci leurs maillots de bain à Saint-Tropez pour se glisser dans la peau des Sauveteurs Secouristes de la SNSM. Cette association qui compte 9 000 bénévoles assure la sécurité des plaisanciers en pleine mer durant toute l’année ainsi que la surveillance de près d’un tiers des plages en France durant la période estivale grâce à 1 500 nageurs sauveteurs. Cartman, Camille Cerf, Edgar-Yves, Baptiste Giabiconi, Anne-Sophie Girard et Florent Peyre vont donc devoir faire de leur mieux pour apprendre à sauver des vies aux côtés d’Arthur durant 3 jours et 2 nuits. Il va leur falloir faire preuve de bravoure, de courage et de concentration pour effectuer au mieux les gestes qui sauvent à bord des différentes embarcations qu’ils vont devoir apprendre à maîtriser. Radeaux de survie, canots tous temps et planches de sauvetage ne devront plus avoir aucun secret pour eux au cours des différentes épreuves s’ils comptent décrocher le titre tant convoité de «meilleur apprenti sauveteur secouriste» qui sera décerné par Arthur à la fin de cette nouvelle immersion. De l’extinction d’un bateau en feu à la récupération d’une victime en pleine mer, de l’apprentissage des gestes de premiers secours à la terrible épreuve finale ils n’auront pas une minute de répit.Et pour cette bande de Touristes tout cela est bien loin d’être gagné…Les Touristes, Mission Sauveteurs en mer (Partie 1)