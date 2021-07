Les Touristes, Mission Agriculteurs - La suite

Après leur dernière immersion haute en couleurs à l’école hôtelière de Bocuse, nos touristes s’essaient cette fois-ci à un tout autre exercice mais non des moindres : se glisser dans la peau d’un agriculteur. C’est en effet, au lycée agricole de Contamine-Sur-Arve en Haute-Savoie, que nos six touristes, Booder, Cartman, Virginie Hocq, Iris Mittenaere, Florent Peyre et Ahmed Sylla ont rejoint Arthur pour une formation accélérée de trois jours. Entourés des élèves et du corps enseignant, ils ont dû se plier à la discipline de l’établissement. Ils ont appris entre autres, à conduire un tracteur, à fabriquer les produits de la ferme, à gérer un troupeau de moutons, à fabriquer un fer à cheval…Mais la tâche la plus délicate a bien été de se faire accepter par les animaux pour mener à bien leur mission. Entre la traite des vaches, la pratique des soins animaliers, la préparation au concours de beauté pour les salons agricoles, il leur a fallu apprivoiser tout ce petit monde. Ils ont également rencontré des agriculteurs qui leur ont ouvert les portes de leur quotidien.Des témoignages touchants sur la réalité du monde agricole d’aujourd’hui et de la passion sans faille qui les anime encore et toujours. Une aventure hors du commun dans l’un des plus beaux métiers du monde, qui a suscité chez nos touristes des vives émotions. Et comme un touriste reste toujours un touriste, préparez-vous à rire !