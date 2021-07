Les Touristes, Mission Agriculteurs : Les premières minutes en exclu !

En avant-première sur MYTF1, découvrez les premières minutes des « Touristes : Mission Agriculteurs ». C’est au lever du soleil et en pleine nature dans une prairie de Haute-Savoie, que nos 6 touristes, Booder, Cartman, Virginie Hocq, Iris Mittenaere, Florent Peyre et Ahmed Sylla ont rejoint Arthur pour une formation accélérée de 3 jours. Comme d’habitude, ils ignorent tout de ce qui les attendent mais cela ne les empêchent pas de voler vers leur destin d’un pas décidé, ou presque. Ils vont passer plusieurs jours dans la peau d’un agriculteur. Ils vont rencontrer des hommes et des femmes passionnés par leur métier : la mise en valeur de la terre, des animaux, des produits locaux… Rendez-vous Vendredi 9 juillet à 21h05 sur TF1.