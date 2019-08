Les touristes mission école de police - La suite

Après le succès des deux épisodes précédents, les Touristes sont de retour pour une émission exceptionnelle. Une immersion organisée et préparée en étroite collaboration avec les équipes de la Police nationale. Pour la première fois, nos Touristes vont pénétrer dans l'école nationale de police de Périgueux. C'est en Dordogne que Jarry, Baptiste Giabiconi, Cartman, Camille Cerf, Denitsa Ikonomova et Artus vont devoir sortir de leur zone de confort afin de vivre une expérience hors du commun qui les changera à tout jamais. Ils vont vivre en 72 heures le quotidien de nos policiers. Durant 3 jours et 2 nuits, ils vont suivre une formation accélérée d’élève policier dans des conditions extrêmes auprès de formateurs professionnels. Leur quotidien sera loin de leur vie habituelle puisqu’il faudra se surpasser, prendre tous les risques et respecter une discipline de fer. Entre techniques de défense et d’interpellation, exercices particulièrement éprouvants, règles strictes, il va falloir garder son sang-froid car un seul d'entre eux obtiendra son diplôme à la fin de l'aventure. Tout au long de cet apprentissage, ils devront relever une série d’épreuves imposée par Arthur. Un défi remporté, le Touriste récupérera un écusson. Celui ou celle qui aura obtenu le plus d’écussons se verra remettre son diplôme ainsi que son insigne. De défis musclés en intenses moments d’émotions, entre fous rires et grosses frayeurs, nos six personnalités vont devoir gérer leur stress, affronter leurs peurs et apprendre à vivre ensemble en faisant preuve de solidarité pour le meilleur … et surtout pour le pire ! « LES TOURISTES : MISSION ECOLE DE POLICE », personne ne sait si les six personnalités réussiront leur mission mais une chose est sûre : ce sont de vrais Touristes ! Les six Touristes réussiront-ils à relever les nouveaux défis d’Arthur ?Quelle personnalité réussira à obtenir son diplôme de policier et son insigne ?