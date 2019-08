Les Touristes : Mission école de police : Relèveront-ils le défi ?

Les Touristes sont de retour pour une émission exceptionnelle ! Pour la première fois, nos Touristes vont pénétrer dans l'école nationale de police de Périgueux. C'est en Dordogne que Jarry, Baptiste Giabiconi, Cartman, Camille Cerf, Denitsa Ikonomova et Artus vont devoir sortir de leur zone de confort afin de vivre une expérience hors du commun qui les changera à tout jamais. Ils vont vivre en 72 heures le quotidien de nos policiers. Les six Touristes réussiront-ils à relever les nouveaux défis d’Arthur ? Quelle personnalité réussira à obtenir son diplôme de policier et son insigne ? Rendez-vous vendredi 9 août à 21h05 sur TF1 pour le savoir !