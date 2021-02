Les Touristes - Mission Ecole Hôtelière - la suite

Après le zoo, la haute-montagne, la Police, les Sapeurs-Pompiers et les cascadeurs, cette fois, Arthur a convié des « Touristes » pour suivre une formation hôtelière.Pour cette nouvelle édition avec Inès Reg, Virginie Hocq, Chris Marques, Gérémy Crédeville, Booder et Cartman, nos « bras-cassés » vont se retrouver en immersion dans l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières au monde : L’Institut Paul Bocuse. Cette école a déjà formé des milliers de professionnels qui travaillent aujourd’hui dans les plus grands établissements en France ou à l’étranger. Pendant trois jours, les Touristes devront être à la hauteur de ce temple de l’excellence à la française. Ils vont devoir se plier à l’exigence, la rigueur et la discipline des métiers de l’Hôtellerie et de la haute gastronomie. Pendant cette immersion, les Touristes vont s’initier à la grande cuisine, à la pâtisserie, aux arts de la table ou encore au service dans un restaurant gastronomique. Tout cela sous le regard intransigeant de leurs formateurs : Les chefs cuisiniers et maîtres d’hôtel de l’Institut. Et, une chose est sûre, ils ne leur laisseront rien passer ! Mais comme un Touriste reste toujours un Touriste, ce séjour dans un univers de raffinement et d’excellence promet bien des fous rires et beaucoup de surprises !