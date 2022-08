Les Touristes, Mission Hôtel de Luxe (partie 2)

En savoir plus sur Chris Marques

Pour cette nouvelle mission, Arthur a convié «Les Touristes» à suivre une formation aux métiers de l’hôtellerie de luxe.Virginie Hocq, Booder, Claudia Tagbo, Chris Marques, Cartman et Issa Doumbia vont se retrouver en immersion dans un hôtel prestigieux. Dans cet établissement 5 étoiles, à deux pas du Château de Versailles, le raffinement, l’exigence et la discipline sont de mise. « Les Touristes » devront être à la hauteur. Et avec nos célèbres «pieds nickelés», ce n’est pas gagné ! Durant 3 jours et 2 nuits, ils vont se former aux arts de la table, à la pâtisserie, à la grande cuisine, au service en salle et en chambres ou encore à l’art floral.Tout cela sous le regard intransigeant de leurs formateurs qui ne leur laisseront rien passer ! Mais comme un Touriste reste un Touriste, ce séjour, dans un univers de raffinement et d’excellence, promet bien des fous rires et beaucoup de surprises !