Après la savane, la haute-montagne et la Police, immersion maintenant chez les Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône pour nos 6 « touristes » - Camille Lellouche, Camille Cerf, Artus, Booder, Jarry et Cartman ! Entre dépassement de soi, fous rires et émotions, ne manquez pas leurs nouvelles aventures le vendredi 3 Janvier à 21h05 sur TF1 !