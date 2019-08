Une remise de diplôme très émouvante !

L’immersion au sein de l’école nationale de police de Périgueux touche à sa fin pour nos six célébrités. Ils ont pu avoir un court aperçu de ce vit un policier et de l’investissement de cette formation qui s’étend sur 12 mois. Chacun d’eux reçoit la médaille de l’école à son nom, en souvenir de cette expérience incroyable. Très émus, ils sont tous très fier d’avoir vécu cette formation. Un honneur pour Denitsa Ikonomova. Artus, qui ne pleure pas facilement, verse quelques larmes face à ce corps de métier exceptionnel aux valeurs uniques. Les rencontres et les épreuves faîtes leurs ont permis de faire part de cette belle et grande famille ! – Extrait des Touristes : Mission école de police, diffusée vendredi 9 août 2019.