Les Tudors - S01 E01 - La Paix Universelle ?

Au XVIe siècle en Angleterre, couronné Roi en 1509, Henri VIII découvre un Royaume marqué par les guerres, les alliances politiques, et les plaisirs charnels. Souverain inexpérimenté mais excessivement ambitieux, ses grandes batailles, ses coups de sang et sa vie sulfureuse et totalement dépravée bouleverseront à jamais l'avenir de l'Europe.