Les vacances de l'amour - S04 E32 - Toujours là

Jeanne s'entête à plaider coupable et met fin à son entretien avec Nicolas en lui confirmant sa décision de sortir de sa vie. Lorsque, amer et désenchanté, le jeune homme retrouve Bénédicte, celle-ci lui apprend la disparition d'Hélène.. A Love Islan d, Laly, Cynthia et les autres, totalement anéantis, commencent à s'inquiéter de l'absence de José. Ils ignorent qu'il a emprunté un zodiac et dérive au large, en proie à une grave crise de démence. Jean-Paul est victime d'une soudaine hémorragie cér ébrale et doit être opéré d'urgence. Encouragé par Bénédicte, Nicolas se résoud enfin à rejoindre Love Island où ses amis, qui ont perdu l'espoir de revoir Hélène vivante, s'organisent pour retrouver José.