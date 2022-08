Les villes du futur - Les fermes verticales

Inventé au début des années 2000 à l'Université Columbia de New York, le concept de "ferme verticale" rencontre partout dans le monde un succès croissant. A Singapour, à Chicago, à Shanghai comme en Europe, on cherche à présent à donner corps au rêve de son inventeur. Aucun de ces gratte-ciel agricoles n'est encore sorti de terre mais toutes les technologies sont d'ores et déjà disponibles ; en poussant les portes de ce grand projet virtuel, la série nous emmène à la rencontre des innovateurs d'aujourd'hui qui préparent la ferme urbaine de demain.