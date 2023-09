Les yeux grands fermés

Actualité • Drame

Lorsque Anne-Marie (Muriel Robin) remarque que son petit-fils, Adrien 6 ans, manifeste depuis quelque temps des signes de mal-être, qu'il laisse entendre que son papa "lui fait des choses", le ciel s'effondre pour elle, jusque-là heureuse et "sans histoires". Elle va devoir choisir entre croire et protéger Adrien (Guillaume Labbé) ou fermer les yeux et ainsi défendre Stéphane, son fils. Aujourd'hui, Anne-Marie va devoir agir. Prendre parti pour l'un implique de sacrifier l'autre. Comment va-t-elle faire face à ce dilemme ?