Une panthère des neiges, un python, un chien avec un kyste… Découvrez ce qui attend nos vétérinaires

Encore une fois, l’épisode 7 de Vétérinaires : Leur vie en direct vous propose de vous plonger dans le quotidien des vétérinaires et des aides-soignants des hôpitaux de Lille, d’Arcueil et du zoo de Beauval. Ces derniers sont de nouveau sur le pont pour guérir et sauver les animaux de toutes sortes qui leur sont confiés.

Au zoo de Beauval, la tension est à son comble lorsque Baptiste, le vétérinaire en chef, assisté de son interne Amélie, décide d’anesthésier Audrey, une panthère des neiges. Une procédure très risquée mais indispensable pour pouvoir examiner l’animal qui présente une respiration forte et irrégulière.

A l’hôpital vétérinaire de Lille, Damien reçoit Gaïca, une femelle terre-neuve, qui a un kyste au niveau de la moelle épinière. Et après un examen, le vétérinaire constate que le cas de la chienne est bien plus inquiétant que prévu.

Non loin de là, un mélange d’excitation et d’appréhension anime les internes de l’hôpital. Il faut dire qu’elles vont assister à l’examen d’un python albinos. Plus habituées à voir des animaux à poils ou à plumes bien plus dociles, elles s’inquiètent de se retrouver à proximité de cet animal à sang froid.

A l’hôpital vétérinaire d’Arcueil, Guillaume accueille une famille qui a fait un long chemin pour le rencontrer. Spécialisé en ophtalmologie, ce dernier doit examiner Apollon qui s’est méchamment blessé à l’œil. Et le verdict ne tarde pas à tomber : il va falloir opérer le chien de 11 mois.

Pour en savoir plus sur ces animaux et connaître l’issue de leurs différents examens, rendez-vous ce dimanche 7 janvier à partir de 16h su TF1.