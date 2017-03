Vétérinaires, leur vie en direct revient dimanche 9 avril sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Plongez dans le quotidien des vétérinaires et aides-soignants des cliniques vétérinaires de Lille et d'Arcueil qui se plient en quatre pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie...

Vétérinaires, leur vie en direct, revient pour une saison 2 inédite, dimanche 9 avril à 16h05 sur TF1. Cette fois-ci, suivez le quotidien des vétérinaires de Lille et Arcueil, situé en région parisienne, qui se donnent au maximum pour sauver chats, chiens, furets, perroquets et autres animaux de compagnie. Pour certains, un animal de compagnie est un véritable repère, une personne à part entière. Il mérite d’être choyé, aimé. Certains comparent même leur boule de poils à leur enfant, tant l’attache est solide. Forcément, quand l'animal est en mauvaise santé, c'est le maître qui en pâtit...

Le malaise inquiétant de Filou, le Bouvier Bernois…

Pour ce premier épisode diffusé dimanche 9 avril, les équipes de l’hôpital d’Arcueil vont venir en aide à Filou, un Bouvier Berlinois qui s’écroule sous leurs yeux. Le canin souffre de maux de ventre et de problèmes de respiration. Il est directement pris en charge en soins intensifs par Anaïs, vétérinaire urgentiste, qui va tout tenter pour le sauver… A Lille, Klusky, un Bouledogue Français, hurle de douleur sans explication apparente. Son maître est très inquiet. Bertrand décide d’intervenir chirurgicalement. L’opération est compliquée…

A la rescousse d’un python de 3 mètres…

Vous avez ensuite rednez-vous au Zooparc de Beauval où Cyclope, un python de 3 mètres ne va pas bien. Amélie, la vétérinaire au zoo, l’ausculte avec l’aide de François, soigneur au vivarium. Elle aperçoit du pus dans la gorge du serpent et prend la décision de l’anesthésier pour lui faire des examens plus poussés et comprendre de quoi il souffre… Un vétérinaire vient contrôler le poids des girafes. Un exercice périlleux car les mammifères sont grand et pèsent chacun près de 500 kg…

