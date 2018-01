Gaïca, la femelle terre-neuve

A l’hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d’Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24h/24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie. Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs. Dans l’épisode 7, Damien reçoit Gaïca à Lille, une femelle terre-neuve. Un kyste sur la moelle épinière la paralyse du train arrière. Mais le chirurgien constate rapidement que son cas est plus inquiétant que prévu, au grand désespoir de sa maîtresse… Rendez-vous dimanche 7 janvier l’épisode 7 de Vétérinaires leur vie en direct à 16h sur TF1.