L’Alzheimer touche tous les animaux, même les pandas roux !  

Paris, à la ménagerie du jardin des Plantes, un petit pensionnaire est mal en point. Minh, vétérinaire, suit son cas. Jiang, le panda roux, est en effet victime de troubles neurologiques depuis plus d’un an. Sa maladie s’apparenterait à l’Alzheimer, elle est donc grave et malheureusement incurable. Il faut par conséquent suivre son cas avec vigilance et faire en sorte que la maladie ne progresse pas. Rendez-vous dimanche 16 avril 2017 à 16h05 sur TF1.