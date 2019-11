Au zoo de Beauval, soigneurs et vétérinaires se relaient chaque jour pour prendre soin des animaux les plus rares et les plus sauvages. Aujourd'hui, le rhinocéros Sahib, un animal de deux tonnes, a besoin d'un soin très particulier. Et pour réussir à le soigner, il va falloir mobiliser une équipe entière et une très grosse dose d'anesthésie.