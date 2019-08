Vétérinaires, leur vie en direct - La maladie mystérieuse de Jiang, le panda roux

A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, chaque jour, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.Une série qui met en évidence le quotidien des vétérinaires. Episode 2 : "La maladie mystérieuse de Jiang, le panda roux"Ce matin, à Arcueil, c'est un animal pas comme les autres qu'examine Minh, vétérinaire spécialisé des nouveaux animaux de compagnie. En effet, Julie s'inquiète pour Vanda, sa buse de Harris, qui semble étouffer. Minh pense tout de suite à une maladie respiratoire.Parfois, Minh consulte à l'extérieur. Rendez-vous à la Ménagerie du Jardin des Plantes. Jiang, un panda roux, souffre de troubles neurologiques. Il va lui faire passer des examens à l'hôpital pour apprécier l'évolution de sa maladie.A Beauval, c'est un jour particulier pour le service des gorilles. Pour la première fois, deux femelles vont être anesthésiées afin de limiter le stress dans le groupe. Pour la jeune Kuimba, il s'agit d'un simple contrôle de croissance. En revanche, l'état de sa mère, Tamarilla, semble préoccupant. Son ventre a anormalement gonflé ces dernières semaines…Enfin, à Lille, Cali, un dogue argentin, est hospitalisé pour un épanchement autour du cœur. Ses jours sont en danger. Camille, vétérinaire à l'hôpital, intervient rapidement. Un moment difficile pour Julie, la maîtresse de Cali.