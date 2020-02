Vétérinaires, leur vie en direct - L'accident de voiture de Jack le husky

A l’hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d’Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l’avez jamais vu ! Episode 8 : "L’accident de voiture de Jack le husky"A Paris, Jack le Husky est renversé par une voiture. En plus d’une fracture du bassin, Julien le vétérinaire suspecte des lésions internes. A Lille, Yoshi le chat est blessé à un œil. Hélène, interne à l’hôpital, tente de l’ausculter sans se faire griffer. Elle veut le traiter rapidement pour qu’il ne perde pas son œil.A Beauval, les soigneurs du secteur aquarium font appel à Alice et Amélie pour pratiquer une échographie sur Lolita, une femelle lamantin. L’examen se fait directement dans son bassin. Une première pour l’équipe du zoo !Pendant ce temps, à Lille, Magnum le labrador a avalé une chaussette ! Les risques de complication sont réels…