Vétérinaires, leur vie en direct - L'examen d'Audrey, la panthère des neiges

A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l'avez jamais vu ! - Episode 7 : L'examen d'Audrey, la panthère des neigesCe matin à Beauval, Audrey la panthère des neiges a une respiration forte et irrégulière. Baptiste, le vétérinaire en chef et Amélie une interne, décident d'anesthésier le fauve pour lui faire rapidement les examens nécessaires. Une intervention très risquée…A Paris, une famille a fait plusieurs heures de route pour consulter Guillaume, vétérinaire spécialisé en ophtalmologie. Apollon, leur chien de 11 mois, s'est grièvement blessé à l'œil.A Lille, Damien reçoit Gaïca, une femelle terre-neuve. Un kyste sur la mœlle épinière la paralyse du train arrière. Mais le chirurgien constate rapidement que son cas est encore plus inquiétant que prévu.Pendant ce temps, dans une autre salle de consultation, les internes de l'hôpital vétérinaire vont procéder à l'examen d'un python albinos, une espère rare…