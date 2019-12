Vétérinaires, leur vie en direct - Un mal mystérieux

Une série documentaire d’Antoine BaldassariRéalisée par Thomas EscaichSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l’information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - KM A l’hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d’Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l’avez jamais vu ! - Episode 6 : Un mal mystérieuxAu Zoo de Beauval, un jeune springbok Noirot est attaqué par une autruche. Blessé gravement à une patte, l’équipe du zoo va tout tenter pour le sauver.A Paris, un petit chien de 14 ans arrive en urgence avec son maître. Twister ne s’alimente plus depuis trois jours. Les vétérinaires craignent le pire.A Lille, une femelle chihuahua pleine vient faire une échographie. Les chiots pourront-ils naître par les voies naturelles ou faut-il recourir à une césarienne ? Les maîtres d’Arizona sont inquiets car la précédente grossesse de leur chienne s’est mal passée.