Vétérinaires, leur vie en direct - Attention, Sahib le rhino s'endort !

A l’hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d’Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l’avez jamais vu ! Episode 9 : Attention, Sahib le rhino s’endort !Aujourd’hui, au zoo de Beauval : Sahib, un rhinocéros indien, doit être anesthésié pour soigner un abcès à l’œil. Endormir un animal de plus de deux tonnes est compliqué…De l’autre côté du zooparc, Boomer, le bébé otarie, s’est blessé à une nageoire. Amélie, l’interne, découvre un petit patient très turbulent qui n’a pas du tout envie de se faire ausculter…A Paris, Break, le furet, souffre d’une tumeur au pancréas. Minh, vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie, décide de l’opérer. Intervention très délicate sur un animal d’une si petite taille…A Lille, Lalou, une jeune chienne est paralysée d’un côté. Sa maîtresse ne comprend pas ce qui a pu arriver à son animal…