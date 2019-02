Vétérinaires, leur vie en direct - Baptiste et le bébé panthère

Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.Episode 3 : "Baptiste et le bébé panthère"A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.Ce matin, dans le secteur des fauves de Beauval, un bébé panthère va recevoir ses premiers soins vétérinaires. Baptiste, le vétérinaire du zoo, sait que travailler au contact d'un fauve, même bébé, n'est jamais sans danger. Pendant qu'à Lille, Clémence tente de sauver Shanel, une femelle boxer sur laquelle elle a détecté une tumeur, à Paris, un petit berger australien doit être opéré en urgence d'une malformation cardiaque. La vie de Lupo est en jeu et Cyril s'engage dans une opération à haut risque.