Vétérinaires, leur vie en direct - Il faut sauver la petite chienne Havane

Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France, en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.Episode 4 : Il faut sauver la petite chienne HavaneA l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner et parfois sauver de la mort, chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.Havane, une petite chienne pékinoise, arrive aux urgences de la clinique vétérinaire de Lille. Elle est gravement blessée à l'œil droit. Elle doit être immédiatement opérée. Camille, la vétérinaire de garde, juge son cas très préoccupant.A Paris, c'est le cas de Timide, une jeune chatte dans le coma, qui préoccupe les vétérinaires. Ils ne savent pas de quoi elle souffre. Elle est prise en charge en urgence.Au Zoo de Beauval, Maïcha, la femelle gorille, née au zooparc, va être transférée dans un autre zoo. Une opération qui peut être traumatisante pour l'animal, coupé de son environnement. C'est la raison pour laquelle Manon, sa soigneuse depuis quatre ans, est très angoissée.