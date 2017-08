Vétérinaires, leur vie en direct - Le jeu du panda géant  

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & Docs Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.- Episode 6 : Le jeu du panda géantA l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Ce matin, à Paris, Inaya arrive en urgence. La femelle Bouvier saigne fortement de la gueule. Sa maîtresse ne sait pas ce qu'elle a.A Lille, il faut sauver Attila, une femelle bouledogue qui n'arrive pas à mettre bas. Sa vie est en danger, comme celle de ses petits. Pendant ce temps, une jeune femme s'inquiète. Son python s'est blessé à l'œil, une blessure qui exige des examens particulièrement pointus.Le même jour au zooparc de Beauval, Baptiste, le vétérinaire en chef et Delphine, l'une des soigneuses, ont rendez-vous avec les pandas géants pour une étonnante séance de training médical…