Vétérinaires, leur vie en direct - l'attelle de Sakura, le poisson rouge

Une série documentaire d’Antoine BALDASSARIRéalisée par Thomas ESCAICHSur une idée originale de Pascal PINNING - TF1Proposée par la Direction des magazines de l’information de TF1 - Pascal PINNINGResponsable des documentaires : Reine BENSAIDProduite par : Frédérick LACROIX et Antoine BALDASSARI - KM A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont en alerte 24h/24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l'avez jamais vu ! Episode 3 - Saison 2 "L’attelle de Sakura, le poisson rouge" Lille : Luffy, un grand dogue de Bordeaux, vient d’être percuté par une voiture. Diagnostic : une fracture à la patte arrière droite. Mais Jessica, interne à l’hôpital, craint que certains organes vitaux du chien ne soient eux aussi atteints. En revanche, à Beauval, c'est un heureux événement qui est attendu. Mafu, une femelle rhinocéros blanc est sur le point de mettre bas. La naissance d'un rhinocéros blanc en captivité est un moment rare, à la fois excitant et également stressant pour les vétérinaires et les soigneurs.A l'hôpital d'Arcueil, Harris, un chat de 14 ans, est en danger. L'opération du foie est incontournable mais très risquée. Dans une autre salle de consultation, une jeune femme est très inquiète : son poisson rouge Sakura a sauté de son aquarium et s'est sans doute luxé une nageoire. Lucile, vétérinaire spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie, va faire preuve d'imagination pour soigner le poisson rouge.