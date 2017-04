Vétérinaires, leur vie en direct - Le malaise inquiétant de Filou, le Bouvier Bernois...  

Ce matin, à Arcueil, un chien s'écroule sous les yeux du personnel de l'hôpital vétérinaire. Filou, le jeune Bouvier Bernois, a le ventre gonflé et respire mal. Il est directement pris en charge en soins intensifs par Anaïs, vétérinaire urgentiste, qui va tout tenter pour le sauver. Pendant ce temps, à Lille, Klusky, un bouledogue français, hurle de douleur sans explication apparente. Son maître est très inquiet. Bertrand décide d'intervenir chirurgicalement. L'opération est risquée…Au Zooparc de Beauval, Cyclope, un python de trois mètres, ne va pas bien. Amélie, interne-vétérinaire au zoo, l'ausculte avec l'aide de François, soigneur au vivarium. Elle aperçoit du pus dans la gorge du serpent et prend la décision de l'anesthésier pour lui faire des examens plus poussés et comprendre de quoi il souffre…Le lendemain, dans le secteur de la savane africaine, Samuel contrôle le poids des girafes. Un exercice difficile avec des mammifères peu disciplinés qui mesurent plus de quatre mètres de haut et pèsent près de 500 kilos !