Vétérinaires, leur vie en direct - Mister Jingle descend au bloc

Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané, pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion. Mister Jingle descend au blocA l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.A Paris, Mister Jingle souffre de problèmes respiratoires. Minh, le spécialiste des nouveaux animaux de compagnie, envisage un type d'opération encore jamais pratiquée sur un furet.A Lille, Laetitia prend en charge Jippie, une petite Yorkshire, victime d'un empoisonnement du sang.Quant au zoo de Beauval, pendant que Baptiste et Nicolas partent à la recherche de deux singes qui ont fugué, Amélie apprend à voler à un tout jeune perroquet.