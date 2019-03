Vétérinaires, leur vie en direct - Nina le labrador va mal

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine Bensaïd Produite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & Docs Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.- Episode 10 : Nina le labrador va mal A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.A Lille ce matin, la femelle labrador Nina souffre. Elle a été brûlée au 3ème degré par un barbecue qui s'est renversé sur elle. Nina est dans un état très préoccupant. L'équipe des vétérinaires tente le tout pour le tout pour la sauver.A Paris, le canard Saxo a développé un kyste sur une patte qui l'empêche de marcher correctement. Sa maîtresse, très proche de lui, donne son accord pour qu'il soit opéré rapidement.A Beauval, Tamarina, la femelle gorille, a tendance à s'isoler du groupe et à broyer du noir. Hélène, sa soigneuse, s'inquiète pour elle.Heureuse nouvelle, en revanche, à la nurserie des oiseaux où un rapace, Milan, est en train de naître.