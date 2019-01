Vétérinaires, leur vie en direct - Les otaries vont chez le dentiste !

A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont en alerte 24h/24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l'avez jamais vu ! - Episode 5 : Les otaries vont chez le dentiste !A Paris, Doushka, une femelle Berger-Allemand a rendez-vous pour la pose d’une prothèse de hanche. Guillaume, vétérinaire-chirurgien, la prend en charge. Sa maîtresse est terriblement angoissée et Guillaume doit la rassurer.A Beauval, visite vétérinaire pour les otaries avant d’aller chez le dentiste ! Grâce au travail des soigneuses Chloé et Lisa, Baptiste peut s’approcher et prendre en photo la mâchoire de Vénus et Kali.A Lille, Tennessee, un petit chien de 14 ans, doit être opéré en urgence de l’estomac. La maîtresse de Tennessee sait que cette opération est risquée car son chien est très âgé.Enfin, Michaël est infirmier à Arcueil. Passionné par son métier, il s’investit auprès de chaque animal comme s’il s’agissait du sien. Il en a possédé de toutes sortes depuis sa prime jeunesse, du chien au python royal en passant par les poissons rouges. Une passion partagée par la plupart de ses collègues qui, comme lui, consacrent leur vie à sauver des animaux…