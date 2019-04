Vétérinaires, leur vie en direct - Un nouveau pensionnaire chez les hippopotames

Une série documentaire d'Antoine BALDASSARIRéalisée par Thomas ESCAICHSur une idée originale de Pascal PINNING - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PINNINGResponsable des documentaires : Reine BENSAIDProduite par : Frédérick LACROIX et Antoine BALDASSARI - KM A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont en alerte 24h/24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent chaque jour vétérinaires et soigneurs.Une série qui vous révèle le quotidien des vétérinaires comme vous ne l'avez jamais vu ! EPISODE 4"Un nouveau pensionnaire chez les hippopotames" Au zooparc de Beauval, une nouvelle pensionnaire est attendue chez les hippopotames. Bolinas, une jeune femelle arrive tout droit du Portugal. Un dispositif impressionnant est mis en place par Nicolas, Baptiste et toute l'équipe des soigneurs pour que l'arrivée de Bolinas se fasse dans des conditions de sécurité maximales.A Paris, opération vitale pour Marlon, jeune chien malinois atteint d'une malfomation… un trou dans la colonne vertébrale ! Marlon risque l'infection généralisée en permanence. C'est un cas exceptionnel que Clément, vétérinaire spécialisé en neurologie et Camille, chirurgienne, appréhendent particulièrement. Si la chirurgie se passe mal, Marlon risque la paralysie…A Lille, Fidjy, une femelle Cavalier King Charles, a rendez-vous avec Yves, vétérinaire-dentiste. Il doit lui retirer certaines dents abimées pour éviter d'aggraver ses problèmes de cœur. Yves doit user de sa très grande expérience pour rassurer à la fois la petite chienne très stressée et sa maîtresse qui a très peur que le cœur de Fidjy ne supporte pas l'anesthésie…