Vétérinaires, leur vie en direct - Vénus l'otarie refuse de s'alimenter

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Produite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & DocsProposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine Bensaïd Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.A l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.A Paris, Nathalie doit rapidement traiter Lutin, qui est atteint d'une grave infection. Le petit Chihuahua est dans un état critique.A Lille, Chipie doit être opérée d'urgence après avoir reçu une lourde charge sur une patte. Bertrand va tenter de la sauver. Quant au zoo de Beauval, Vénus, l'otarie, ne s'alimente plus. Baptiste, le vétérinaire, et Jessica, la soigneuse, doivent vite comprendre pourquoi, sinon l'animal risque de mourir.