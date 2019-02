Vétérinaires, leur vie en direct - Wiki le perroquet n'a pas le moral

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1 Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine Bensaïd Produite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - Zodiak Fiction & Docs Vétérinaires, leur vie en direct : un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion. Episode 5 : Wiki le perroquet n'a pas le moralA l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24 heures sur 24 pour soigner chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zoo de Beauval, vétérinaires et soigneurs veillent sur des fauves.Et aujourd'hui, justement, Baptiste et Sébastien cherchent à comprendre pourquoi la hyène Nafari fait des crises d'épilepsies et, pendant ce temps à la nurserie des rapaces, une naissance se profile…Le même jour à Paris, le perroquet Wiki fait une grave dépression. Un vrai casse-tête pour Mynh, le vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie.Enfin à Lille, Clémence prend en charge Vanina, une petite femelle bouledogue qui souffre d'un trouble neurologique indéterminé.