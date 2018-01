Vétérinaires, leur vie en direct - Yann et ses éléphants

Vétérinaires, leur vie en direct, un même univers filmé dans trois villes de France en simultané pendant un mois. Il est consacré au quotidien des personnels soignants et aux histoires parfois surprenantes qui surviennent. Des aventures humaines passionnantes, des destins qui se croisent et des histoires d'animaux. Des enjeux forts et de l'émotion.Yann et ses éléphantsA l'hôpital vétérinaire de Lille, comme à celui d'Arcueil en région parisienne, vétérinaires et aides-soignants sont sur le pont 24h/24 pour sauver chiens, chats, furets, perroquets et autres animaux de compagnie.Au Zooparc de Beauval, ce sont des fauves sur lesquels veillent vétérinaires et soigneurs.A Lille ce matin, les maîtres de Câline sont très inquiets. Leur chienne refuse obstinément de se nourrir. Clémence et Laetitia vont faire une drôle de découverte…A Paris, dans le secteur des nouveaux animaux de compagnie, la santé d'un cacatoès est au centre des préoccupations. L'oiseau souffre d'une mauvaise blessure sous l'aile.Au Zooparc de Beauval, c'est l'heure du training des éléphants pour Yann. Attention, danger…