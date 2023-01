L'Exception à la règle

Cinéma - Comédie | 2016

Hollywood, 1958. Actrice en herbe, compositrice, reine de beauté d'une petite ville et dévote vierge baptiste : Marla Mabrey (Lily Collins - Emily In Paris) a un contrat avec le magnat du cinéma Howard Hughes (Warren Beatty) et arrive avec sa mère (Annette Bening) à Los Angeles pour faire un test d'écran pour l'un de ses projets de film. A l'aéroport, ils rencontrent leur chauffeur Frank Forbes (Alden Ehrenreich). Forbes est un jeune homme ambitieux avec un plan d'affaires et fiancé à sa chérie depuis 7e année, tous deux méthodistes profondément religieux. L'attirance instantanée que Marla et Frank ressentent l'un pour l'autre met non seulement leurs convictions religieuses et leurs valeurs morales à l'épreuve, mais défie également la règle n°1 de Hughes : aucun employé n'est autorisé à avoir quelque relation que ce soit avec une actrice sous contrat...