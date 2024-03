L'héritage du péché

Audrey arrive à l'improviste dans la famille de son mari Alex au moment où le père de ce dernier tombe dans l'escalier et meurt juste après avoir annoncé à ses proches consternés qu'il a modifié son testament. La jeune femme va très vite se heurter à l'hostilité de sa belle-mère et comprendre que le manoir recèle plus d'un secret. Elle finira par lever le voile mais il sera taché de sang.