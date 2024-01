L'histoire secrète des Inconnus - Partie 1

Didier Bourdon En savoir plus sur

Il y a 40 ans exactement, en 1982, le grand public découvre 3 jeunes humoristes d'une vingtaine d'années. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ne sont pas encore les « Inconnus », mais au milieu d’une génération dorée de nouveaux venus, ils remportent déjà un succès considérable dans l’émission culte « Le Théâtre de Bouvard » et ses 15 millions de téléspectateurs quotidiens. Commence alors une aventure hors du commun. Aujourd’hui, et pour la toute première fois, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se réunissent pour raconter leur histoire. Les Inconnus préférés des Français ont accepté de se retrouver tous les 3 en week-end à la campagne et invitent les téléspectateurs à partager un moment privilégié en leur compagnie. Pendant 2 jours, ils vont se replonger dans leurs plus grands moments, sur scène, à la télévision, à la radio et au cinéma. De « La télé des Inconnus » aux « 3 Frères », de « Télémagouilles » à « Isabelle a les yeux bleus », le trio revient sur les secrets d’une histoire d’amour hors normes avec le public. Sans rien occulter de leur parcours, des hauts et des bas, des brouilles et des réconciliations, ils livrent sans retenue anecdotes et souvenirs et se confient sur 40 ans d’amitié et de succès. Grâce à des images d'archives parfois inédites, aux témoignages de leurs proches et aux surprises qui les attendent, les Inconnus n'auront plus aucun secret pour vous.