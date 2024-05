Drame • Thriller

Kathy est proviseur d'un lycée et mère d'une adolescente, et vit séparée de son mari. Lors d'un week-end entre copines, elles se laisse séduire par le jeune Ian. A son retour au lycée, elle s'aperçoit que c'est un nouvel élève de dernière année tout juste majeur, et qu'il semble tourner autour de sa fille Bree. Kathy se débrouille pour l'expulser mais le jeune homme a un plan : se venger de celle qui a, selon lui, brisé le couple de ses parents et entraîné la mort de son père 17 ans plus tôt. Il enlève Bree à qui il apprend qu'ils sont en fait demi-frère et soeur, car ils ont le même père. Quand Kathy apporte la rançon, il tente de l'abattre, mais elle se défend et le tue.