Liar : qui est Joanne Froggatt qui incarne Laura ?

Avant de découvrir le 7 décembre prochain, sur TF1, "Liar, la nuit du mensonge", on vous en dit plus sur Joanne Froggatt, l’héroïne féminine de la série britannique !

Liar, la nuit du mensonge. Voici le nom de la nouvelle série qui débarque le jeudi 7 décembre à 21h sur TF1. Un thriller psychologique britannique qui suit le rapprochement entre Andrew Earlham, un chirurgien, et Laura Nielson, une prof célibataire depuis peu. Le premier est le collègue de la sœur de la jeune femme. Attirée par elle, il lui propose un rendez-vous. Mais alors que la soirée s’est parfaitement déroulée, Laura crie au viol le lendemain.

Pour incarner cette jeune femme en état de choc qui accuse un homme clamant son innocence, les producteurs de la série ont misé sur Joanne Froggatt, une comédienne britannique qui a commencé sa carrière en rejoignant une troupe de théâtre pour jeunes. Après avoir mis sa carrière entre parenthèses, elle a repris le chemin des plateaux de tournage après avoir décroché un rôle régulier dans une série culte outre-Manche : Coronation Street. Un rôle qu’elle a tenu de 1997 à 1998. Courtisée par le petit écran britannique, elle est apparue dans les séries Les Condamnées, Inspecteur Frost, Island at War et Robin des bois avant de trouver de nouveau le chemin du succès en 2010 en rejoignant le cast de Downton Abbey. Elle incarnait jusqu’en 2015, dans cette série diffusée en France sur TMC et HD1, le rôle d’Anna Smith devenue Anna Bates.

Avant de rejoindre Liar, elle est apparue au cinéma aux côtés de Maisie Williams (Game of Thrones) et Elle Faning dans Mary Shelley de Haifaa Al-Mansour. Elle a également donné la réplique à James McAvoy et Jamie Bell dans le film Ordure ! de Jon S. Baird. Retrouvez ci-dessous la bande annonce de Liar, la nuit du mensonge.