Liar, un nouveau thriller psychologique à découvrir dès le 7 décembre sur TF1

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Succès outre-Manche, la série Liar arrive bientôt le 7 décembre à 21h sur TF1. L’histoire ? Un thriller psychologique entre Laura Newell, une instructrice et Andrew Ellis (Ioan Gruffudd), un chirurgien dont le fils est élève dans la classe de Laura. Les deux vont nouer une relation complexe jonchée de trahison et mensonge, sous fond de questions du harcèlement et des agressions sexuelles. Après une première soirée en tête-à-tête, Laura accuse Andrew d’avoir abusé d’elle, l’homme conteste. La recherche de la vérité est la trame des six épisodes qui composent la première saison. Un sujet qui fait écho à l’actualité avec le scandale Harvey Weinstein et le mouvement de libération de la parole des femmes qui a suivi.

Avec 8 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, la série imaginée par Harry et Jack Williams. Dans le rôle principal, on retrouve Joanne Froggatt (déjà aperçue dans la série culte Downton Abbey. Pour elle, la série est à la fois "très prenant et très intelligent". Elle ajoute : "J’ai lu le scénario de Harry et de Jack Williams et je l’ai trouvé fantastique. Après la lecture du premier épisode, j’étais incapable de dire qui de Laura ou Andrew disait la vérité. Les doutes qui ont germé dans mon esprit m’ont interpellée et je me suis beaucoup interrogée sur les jugements que je portais alternativement sur l’un ou sur l’autre".



Quant à son personnage, elle le décrit comme "une jeune femme moderne et indépendante. Intelligente, forte, déterminée, elle a des convictions et l’habitude d’être respectée et écoutée. Elle se bat pour ses idées et pour ce qui lui paraît juste".