Liar : la nuit du mensonge - Saison 01 Episode 01

Laura Nielson vient de se séparer de son compagnon, Tom Bailey. Elle est professeure dans un lycée et un des parents d'élèves, par ailleurs collègue de sa sœur Katy qui travaille à l'hôpital en chirurgie, lui propose d'aller dîner au restaurant. Elle accepte sa proposition. Sa soirée avec Andrew Earlham, un homme charmant, se déroule sans accroc jusqu'à son réveil, le lendemain matin. Elle pense se souvenir qu'Andrew l'a violée, de manière confuse puis de plus en plus précise. Elle décide de porter plainte et Andrew est arrêté sur son lieu de travail. Lors de son interrogatoire, il nie le viol en bloc car pour lui, Laura était totalement consentante. Il est donc relâché sous contrôle judiciaire car l'examen réalisé par la médecin légiste des deux protagonistes ne donne aucune preuve de contrainte ou de violence. Laura craint tout de suite de ne pas être crue par les autorités et demande l'avis de son ex-petit ami, agent de police. Celui-ci tente de la rassurer et en parallèle, il essaie de ne pas perdre sa sœur, Katy, avec qui il entretient une liaison. Celle-ci choisit de soutenir Laura en l'accueillant chez elle et de mettre un terme à leur liaison. Laura lui confie qu'elle pense avoir été droguée par Andrew au GHB, ce qui expliquerait ses souvenirs confus de l'agression.