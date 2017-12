Liar : la nuit du mensonge - Saison 01 Episode 02

Laura doit assumer les conséquences de la publication de son post. Elle doit supporter les regards des élèves et de ses collègues, loin d'être bienveillants. Andrew vit la même chose de son côté à l'hôpital. Il en est même troublé pendant une opération et demande à la directrice de l'hôpital quelques jours de congés pour prendre du recul. Laura s'introduit chez Andrew en son absence avec les clés qu'il cache sous le nain de jardin devant la maison. Elle trouve sous son lit un coffret avec un flacon sans étiquette contenant un liquide incolore qu'elle laisse à sa place. Elle demande à Tom de trouver un prétexte pour lancer une perquisition chez le chirurgien afin que la police trouve ce qu'elle croit être un flacon de GHB...