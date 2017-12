Liar : la nuit du mensonge - Saison 01 Episode 04

Laura se rend à Edimbourg pour tenter d'en apprendre plus sur le passé d'Andrew et surtout, sur le suicide de sa femme, Mary. Elle rend visite à la mère de celle-ci, ainsi qu'à sa meilleure amie, Catherine, et après s'être heurtée à un mur, elle apprend que cette dernière s'est également fait violer par Andrew, ce qui a précipité le suicide de sa femme. Catherine accepte de témoigner devant la police de Thanet et Douvres, puis se rétracte sous l'influence de la mère de Mary. Au cours de ce séjour en Ecosse, Laura fait la connaissance d'Ian, un homme sympathique. Tom est mis à pied car on découvre qu'il est à l'origine de la perquisition chez Andrew.