Liar : la nuit du mensonge - Saison 01 Episode 06

Suite à la plainte pour viol de Vanessa Harmon, la police n’a toujours rien trouvé contre Andrew Earlham et il est relâché. Ses relations avec son fils se dégradent, mais il a réussi à le faire mentir pour lui. Katy et Liam sont séparés. Tom a été congédié. Trois mois plus tard, Laura se reconstruit et entame prudemment une relation encore chaste avec Ian, qui prend le train pour venir la voir, sans entrer chez elle. Charlotte, capitaine de police, tend un piège à Andrew. Elle se laisse séduire par lui et tente de prélever un peu de son vin lorsqu’elle est chez lui. Il s'aperçoit de la supercherie et son plan échoue.