Liar, la nuit du mensonge : deux versions, une seule vérité. Qui ment ? Qui dit vrai ?

Laura Nielson (Joanne Froggatt) vient de se séparer de son compagnon, Tom Bailey. Elle est professeure dans un lycée et un des parents d'élèves, par ailleurs collègue de sa sœur Katy qui travaille à l'hôpital en chirurgie, lui propose d'aller dîner au restaurant. Elle accepte sa proposition. Sa soirée avec Andrew Earlham (Ioan Gruffudd), un homme charmant, se déroule sans accroc jusqu'à son réveil, le lendemain matin. Elle pense se souvenir qu'Andrew l'a violée, de manière confuse puis de plus en plus précise. Elle décide de porter plainte et Andrew est arrêté sur son lieu de travail.